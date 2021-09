Der Herbst beginnt am Mittwoch (22.9.). Wettertechnisch scheint sich Mallorca auf die Jahreszeit schon einzustellen. Der Trend bei den Temperaturen zeigt nach unten und in den kommenden Tagen dürfte es auf der Insel oft regnen.

Schon für den Freitag (17.9.) hat der spanische Wetterdienst Aemet von 13 bis 19 Uhr die Warnstufe Gelb ausgegeben. Diese warnt vor bis zu 30 Millimetern pro Stunde Niederschlag in der Inselmitte, im Norden und im Osten. Zum Regen kann sich Gewitter gesellen. Der Wind weht schwach, an der Küste etwas böiger.

Die Höchstwerte sinken unter die 30-Grad-Marke. Inselweit werden es an die 28 Grad. Vereinzelt ist noch mit Tropennächten zu rechnen. In Andratx, Palma de Mallorca und Santanyí kühlt es nicht so stark ab und die Temperaturen bleiben über der 20-Grad-Marke. Die Tiefstwerte auf der gesamten Insel liegen bei 18 Grad.

Am Samstag gilt von 9 bis 17 Uhr auf der ganzen Insel Warnstufe Gelb. 25 Millimeter Niederschlag können pro Stunde herabfallen. Wieder sind heftige Gewitter möglich. Die Temperaturen sinken im Vergleich zum Vortag um ein bis zwei Grad. Die Zeit der Tropennächte ist dann wohl vorbei.

Für den Sonntag gibt es bislang keine Warnstufen. Dennoch wird es besonders am Vormittag nass. Im Norden der Insel liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 100 Prozent, in Palma de Mallorca bei 85 Prozent. Am Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich auch mal die Sonne zeigt. Im Norden sollen die Temperaturen weiter sinken, auf der restlichen Insel bleiben sie vorerst konstant.

Spätsommer oder goldener Herbst sind derzeit nicht in Sicht. Die Wetterkarte von Aemet zeigt auch in der neuen Woche dicke Regenwolken und Gewitter. Die Temperaturen sinken dann auf etwa 25 Grad. Dann könnte das Meer wärmer sein. Aemet beziffert derzeit die Wassertemperatur an der Playa de Palma auf 28 Grad. /rp