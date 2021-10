Erneuter Schlag gegen die Drogenszene auf Mallorca: Im Rahmen der "Operation Páter" haben Beamte der Nationalpolizei am Mittwoch (20.10.) drei Mitglieder einer Bande festgenommen, die im Drogenhandel rund um die Playa de Palma aktiv war. Zwei weitere Angehörige der Bande waren bereits Anfang Oktober dingfest gemacht worden. Nach ersten Ermittlungen unterhielt die Gruppierung in Sant Jordi sowie in s'Arenal drei Verkaufspunkte für Drogen.

Die Bande soll unter anderem Kokain, Marihuana und Crystal auf die Insel gebracht haben und in mehreren Wohnungen und einem Friseursalon verkauft haben. Offenbar waren zahlreiche Urlauber an der Playa de Palma unter den Käufern der Drogen. Nach der Festnahme der beiden ersten Bandenmitglieder, die sich offensichtlich vor allem um die Beschaffung des Stoffs kümmerten, erfolgten die weiteren Ermittlungen mit der größtmöglichen Diskretion, um den nun erfolgten Schlag nicht zu gefährden.

Bei der Razzia am Mittwoch wurden drei Wohnungen in Sant Jordi und s'Arenal sowie ein Friseursalon ebenfalls in s'Arenal durchsucht. Neben den drei festgenommenen Mitgliedern der Bande wurden zwei weitere Verdächtige aufgespürt, die allerdings aufgrund positiver Covid-19-Befunde derzeit in häuslicher Quarantäne bleiben müssen. Die nun ausgehobene Bande soll eine der aktivsten Gruppierungen im Drogengeschäft rund um die Playa de Palma gewesen sein. Weitere Festnahmen sind nicht auszuschließen. /jk