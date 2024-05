Frontaler Zusammenstoß: Frau stirbt bei Verkehrsunfall auf Mallorca

Eine 58-jährige Frau ist bei einem frontalen Zusammenstoß am frühen Freitagmorgen (10.5.) auf Mallorca gestorben. Es ist der zweite tödliche Verkehrsunfall auf der Insel binnen kurzer Zeit.

Gegen 5.30 Uhr war die Frau in einem Fiat Panda auf der Landstraße zwischen Alcúdia und Artà unterwegs. In einer Kurve kam ihr plötzlich ein Geländewagen der Marke Toyota Rav4 entgegen.

Rettungsdienst ging von leichten Verletzungen aus

Der Rettungsdienst wurde wegen eines leichten Verkehrsunfalls gerufen. Die Sanitäter fanden lediglich den Toyota, dessen Fahrer leichte Verletzungen erlitten hatte. Der Zustand des Fahrzeuges war aber nicht mit einem Zusammenstoß mit einer Leitplanke erklärbar. So machten sie sich auf die Suche nach einem weiteren Verkehrsteilnehmer.

Sie fanden schließlich den Fiat, den es nacn dem Zusammenprall einen Abhang heruntergeschleudert hatte. Der Rettungsdienst orderte mit Dringlichkeit die Feuerwehr zum Unfallort. Als die endlich den Wagen geborgen hatte, konnten die Ärzte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Fahrer des Toyotas auf die Gegenfahrbahn geraten und den Unfall verursacht hat. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Mit einem Kran wurden die Trümmer abtransportiert und die Straße gereinigt.

Erst am Mittwoch verbrannte ein Mann in seinem Auto

Bereits am Mittwochabend ist ein Mann bei einem Autounfall gestorben. Er kam auf der Landstraße zwischen Felanitz und Porreres von der Fahrbahn ab und krachte in eine Mauer. Der Motor des Wagens fing Feuer. Augenzeugen sahen den Fahrern durch das kaputte Seitenfenster, konnten ihn aber nicht aus dem brennenden Augen befreien. Die Feuerwehr holte den verkohlten Leichnam aus dem Fahrzeug. Die Unfallursache ist in diesem Fall nicht bekannt.