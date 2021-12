Noch bin in die Nacht von Freitag auf Samstag (11.12.) gilt im Nordosten und Innern von Mallorca Warnstufe Orange wegen Böen mit bis zu 100 km/h, in der Serra de Tramuntana sogar bis zu 120 km/h. Auch anderswo kann der Wind aus Nordwest laut dem Wetterdienst Aemet in der Spitze mit bis zu 80km/h wehen. Auf dem Meer können die Wellen bis zu 4 Meter hoch werden. Am Samstag und Sonntag beruhigt sich das Wetter dann nach und nach, wobei es in der Nacht auf Sonntag empfindlich kalt wird.