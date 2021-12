Der Heiligabend zeigt sich grau auf Mallorca. Regen kann nicht ausgeschlossen werden. Dafür wird es nach dem Fest umso sonniger. Die Insel verabschiedet sich vom Jahr 2021 mit Temperaturen, die die 20-Grad-Marke knacken.

In der Nacht von Freitag (24.12.) auf Samstag werden auf Mallorca wohl einige Regentropfen fallen. Angst vor einem heftigen Guss muss man nun aber nicht haben. Der erste Weihnachtsfeiertag zeigt sich ab dem Vormittag sonnig. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 18 Grad im Norden um Pollença und ein bis zwei Grad weniger auf der restlichen Insel. Wenn Sie das Verlangen haben, zu Weihnachten im Meer baden zu müssen, können Sie sich auf eine Wassertemperatur von 16 Grad an der Playa de Palma einstellen. Kurz reinspringen und schnell wieder raus sollte machbar sein.

Gen Abend kehren die Wolken zurück und die Regenwahrscheinlichkeit steigt, der spanische Wetterdienst Aemet beziffert sie derzeit auf 40 Prozent für den Samstagabend in Palma de Mallorca. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf acht Grad in der Inselmitte, an den Küsten bleibt es wegen des wärmeren Meers etwas milder. 13 Grad werden es in Palma de Mallorca.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolken ab. In den frühen Morgenstunden kann es noch tröpfeln. Am Vormittag scheint wieder die Sonne. Im Tagesverlauf zieht der Himmel wieder zu, es bleibt wohl aber trocken. Die Temperaturen ähneln denen vom Vortag, der Wind weht schwach aus westlicher Richtung.

Am Montag steigen die Temperaturen und knacken die 20-Grad-Marke, die Höchstwerte liegen bei 21 Grad. Zudem scheint die Sonne den ganzen Tag. Ähnlich geht es in den kommenden Tagen weiter. Die Temperaturen liegen um die 20-Grad-Marke, es gibt viel Sonne und wenige Wolken. Für eine Prognose für Silvester ist es zwar noch zu früh, doch der Trend lässt auf schönes Wetter schließen. /rp