Die neue Woche ist auf Mallorca grau gestartet. Die ganze Insel ist von einem dicken Wolkenschleier überdacht. Doch dieser hält nicht lange. Ab Dienstag soll sich die Sonne zeigen und die ganze Woche über scheinen. Die Temperaturen bleiben mild.

Am Montag ist es ein vergebliches Warten auf Sonnenstrahlen. Am Abend steigt sogar die Regenwahrscheinlichkeit. Im Osten und in der Tramuntana sollte der Regenschirm auf jeden Fall mitgenommen werden. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 14 Grad in Palma de Mallorca und Andratx, zwölf Grad auf der restlichen Insel. In den Morgenstunden geht es auf fünf Grad runter.

Sonne und Tiefstwerte bis zu drei Grad

Am Dienstag scheint die Sonne pausenlos von 8.07 Uhr bis 17.46 Uhr. Die Temperaturen bleiben tagsüber konstant, in der Nacht wird es kälter. Die Tiefstwerte liegen bei drei Grad in der Inselmitte, an den Küsten ist es etwas wärmer. In den Bergen kann es zu leichtem Frost kommen.

Ohne große Änderungen geht es am Mittwoch weiter: Sonnenschein und 14 Grad. Das sind auch die Aussichten für die restliche Woche. Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet bleiben die Temperaturen konstant. Gen Ende der Woche tauchen zwar einige Wolken auf, ein großer Regenguss wird aber nicht erwartet. /rp