Beamte der Nationalpolizei haben am Sonntag (9.1.) drei 19-jährige Männer in Palma de Mallorca festgenommen, nachdem diese in ein leerstehendes Haus eingebrochen waren. Der Vorfall ereignete sich um 23 Uhr in einem Haus im Stadtviertel Foners.

Ein Anwohner hatte die Beamten darüber informiert, dass sich Unbekannte Zugang zu einem Haus verschafft hatten, dessen Eingang mit Brettern vernagelt war. Offenbar waren sie über einen Laternenpfahl in das erste Stockwerk eingestiegen. Vor Ort forderten die Polizisten Unterstützung der Feuerwehr an, um sich Zugang zum Haus zu verschaffen. Von Anwohner erkannt Als die Beamten die jungen Algerier festnehmen wollten, leisteten diese Widerstand und mussten überwältigt werden. Einer der Beschuldigten wurde im Moment der Festnahme von einem Anwohner erkannt. Dieser gab an, dass der Festgenommene am selben Morgen versucht hatte, ihm gewaltsam das Handy zu entreißen. Zwei von den Tätern waren zwei Tage zuvor an einem Einbruch in ein Haus beteiligt. Einer der drei Hausbesetzer war bereits am 4. Januar dieses Jahres verhaftet worden, weil er ein Migrantenboot aus Algerien nach Mallorca gesteuert haben soll. /pss