Ein junger Fahrer ist am Montagmorgen (28.3.) mit seinem Auto frontal in einen Lastwagen gekracht. Das Unglück ereignete sich gegen drei Uhr morgens auf der Landstraße zwischen Inca und Alcúdia. Der 26-jährige Fahrer eines Peugeots geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Lastwagen zusammen, der in Richtung Palma de Mallorca unterwegs war.

Fahrer im Wagen eingeklemmt Dabei wurde der Fahrer im Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr von Alcúdia und Inca brauchten zwei Stunden, um den jungen Mann aus dem Wrack zu befreien. Die Sanitäter rückten mit einer mobilen Intensivstation an und brachten das Opfer nach einer ersten Stabilisierung in das Krankenhaus Son Espases. Beim Lkw entstanden Schäden an der Karosserie. Die Guardia Civil untersucht die Ursachen des Unfalls. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der PKW-Fahrer unaufmerksam oder schläfrig war und deshalb auf die Gegenfahrbahn geriet. /ht