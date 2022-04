Die Nationalpolizei hat derzeit auf Mallorca ein besonderes Augenmerk darauf, zu verhindern, dass ukrainische Frauen, die vor dem Krieg geflohen sind, in die Hände von Netzwerken für sexuelle Ausbeutung geraten.

In den frühen Morgenstunden am Freitag (8.4.) haben die Beamten fünfzehn Bordelle in Palma de Mallorca kontrolliert und dabei neunzig Frauen identifiziert, die der Prostitution nachgingen, sowie rund zwanzig Freier.

Sie überprüften, ob alle Papiere in Ordnung waren, fanden jedoch keine ukrainischen Staatsangehörigen oder Hinweise darauf, dass eine der Frauen zur Prostitution gezwungen wurde.

Kontrollen sollen fortgesetzt werden

Nach Angaben der Nationalpolizei wurde die Kampagne gestartet, da möglicherweise kriminelle Organisationen existieren, die gezielt ukrainische Frauen anwerben, die in den letzten Wochen vor dem Krieg in ihrem Land geflüchtet sind, um sie in Spanien in die Prostitution zu treiben.

Die Nationalpolizei teilte mit, dass die Kontrollen in diesen Einrichtungen in Palma in den kommenden Wochen fortgesetzt werden. /bro