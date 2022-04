Bei einem Frontalzusammenstoß in Alcúdia im Norden von Mallorca sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14.4.) zwei Autofahrerinnen im Alter von 55 und 61 Jahren schwer verletzt worden. Krankenwagen brachten die beiden Frauen, von denen eine von der Feuerwehr aus ihrem Auto geborgen werden musste, in das Krankenhaus Son Espases. Ihr Zustand gilt als ernst.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr auf Höhe von Kilometer 47 der MA-13, in der Nähe des Kreisverkehrs von Can Visanyes. Die Polizei hat Ermittlungen über den genauen Unfallhergang eingeleitet. Die Straße musste für den Verkehr gesperrt werden, bis die beiden beteiligten Fahrzeuge entfernt waren. Die Ortspolizei und die Guardia Civil regelten den Verkehr./ck