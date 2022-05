Beamte der Nationalpolizei haben am Mittwoch (18.5.) ein Paar in Palma de Mallorca festgenommen. Es handelt sich um einen 33-jährigen Mann, den mutmaßlichen Täter eines Misshandlungsdelikts, und eine 31-jährige Frau, die mutmaßlich ein Verbrechen der schweren Körperverletzung beging.

Polizisten, die einem Alarm wegen eines möglichen Angriffs nachgegangen waren, fanden auf dem Treppenabsatz des Hauses den Mann blutüberströmt vor. Er klagte, seine Partnerin habe ihm gerade ein Küchenmesser in den Rücken gerammt. Die Frau befand sich immer noch im Haus.

Der Streit eskalierte in der Küche

Die Beamten holten medizinische Hilfe und verschafften sich gleichzeitig Zugang zum Gebäude. Als sie eintraten, trafen sie die Frau in sehr nervösem Zustand an, so dass sie beide Personen befragten, um zu klären, was passiert war. Die Frau gab an, dass ihr Partner viel Alkohol getrunken und sie um Geld gebeten hatte, um weitere Getränke zu kaufen. Sie hatte sich geweigert. Daraufhin ging der Mann in die Küche, um ihre Handtasche zu holen, aber die Frau hielt ihn davon ab.

Hier kam es zu einem Streit, bis der Mann seine Partnerin schließlich angriff und zu Boden warf. Die Frau ergriff daraufhin ein Küchenmesser und stach dem Mann in den Rücken, der daraufhin flüchtete. Zu diesem Zeitpunkt trafen die Beamten ein.

Nach Aussage der Frau war es nicht das erste Mal, dass sie unter Gewalt ihres Partners litt: Sie schlafe stets mit einer Schere auf ihrem Nachttisch, um zu verhindern, dass er sie angreift, wenn er betrunken nach Hause kommt.

Der Mann wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus von Son Espases gebracht, wo er genäht wurde, die Frau bekam in einem anderen Gesundheitszentrum medizinische Behandlung.

Ein weiterer Fall von Misshandlung

Am vergangenen Freitag (13.5.) wurde ein anderer Mann von der Nationalpolizei in Palma de Mallorca festgenommen, nachdem er seiner Freundin Schläge am ganzen Körper versetzt hatte. Nach seiner Verhaftung wurde dem mutmaßlichen Angreifer per Gerichtsbeschluss untersagt, sich dem Opfer auf weniger als 150 Meter zu nähern.

Der Anzeige des Opfers zufolge hat ihr Partner sie grundlos geschlagen und getreten. Der ärztliche Bericht über die Verletzungen ergab, dass die junge Frau zahlreiche Prellungen und Kratzer im Gesicht, an den Beinen und an den Armen erlitt. Die Frau erklärte, dass sie seit drei Jahren mit dem Mann zusammenlebe und seit ungefähr einem Jahr seinen Misshandlungen ausgesetzt sei. /bro