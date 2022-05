Ein deutscher Urlauber auf Mallorca ist am Freitag (28.5.) mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet und die Polizei gegenüber der MZ bestätigte, ist der 23-Jährige auf einem Minigolfplatz an der Playa de Palma abgestürzt.

Der Deutsche spielte mit Freunden eine Runde Minigolf. Wie das Portal schreibt, waren die Urlauber betrunken. "Im offiziellen Protokoll ist davon keine Rede", so ein Sprecher der Policía Nacional.

Vier bis fünf Meter abgestürzt

Bei einem Loch stürzte der 23-Jährige etwa vier bis fünf Meter in die Tiefe und schlug mit dem Kopf auf dem steinernen Weg auf. "Es handelte sich um die Nachbildung eines Wasserfalls, der zu dem Zeitpunkt kein Wasser führte. Der Urlauber lehnte sich an und stürzte ab", so der Polizeisprecher.

Außer Lebensgefahr

Der Notarzt brauchte gut 45 Minuten, um den Patienten zu stabilisieren. Er hatte einen starkblutende Wunde am Kopf, war aber ansprechbar und sehr aufgeregt. Daher verabreichte ihm der Arzt ein Beruhigungsmittel. Mit dem Krankenwagen ging es dann ins Krankenhaus Son Espases. "Er ist außer Lebensgefahr", sagte der Polizeisprecher.

Mit dem Start der Urlaubersaison sind in den vergangenen Wochen immer wieder Personen abgestürzt. Oft fallen die Urlauber von Hotelbalkons, meist sind Alkohol und Drogen im Spiel. /rp