Derzeit befinden sich tausende Abiturienten und Schüler vom spanischen Festland auf Mallorca, um den Abschluss des Schuljahres zu feiern. Das bedeutet für die Anwohner in den beliebten Küstengebieten rund um die Uhr Lärm, Müll und Exzesse.

Jetzt wurden sie zumindest ein wenig "gerächt". Wie der Zivilschutz der Gemeinde Llucmajor auf Facebook erklärte, wurden knapp zwei Dutzend Partyurlauber am Samstagnachmittag (18.6.) behandelt, weil sie auf Seeigel getreten waren. Der Einsatz am Strand von Arenal und an der Küste von Son Verí dauerte von 15 Uhr bis 1.30 Uhr in der Nacht.

Ausgesprochen schmerzhaft

Die Stiche der im Mittelmeer beheimateten Seeigel sind meist ungefährlich, aber ausgesprochen schmerzhaft. Die Stacheln müssen so bald wie möglich mit einer Pinzette entfernt, die Wunden desinfiziert werden. Seeigel halten sich hauptsächlich in felsigen Gebieten auf und können leicht übersehen werden. /pss