Fünf Rädelsführer der Motorradbande United Tribuns sind am Dienstag (28.6.) wegen Drogenhandels zu Haftstrafen verurteilt worden. Der Anführer der Gruppe auf der Insel, Stefan Milojevic, wird nicht ins Gefängnis gehen, da er eine Strafe von eineinhalb Jahren Haft akzeptiert hat. Diese wird jedoch zur Bewährung ausgesetzt wurde, da er nicht vorbestraft ist.

Der Hauptangeklagte, ein Cousin Milojevics, wurde zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Zudem muss er eine Geldstrafe von 70.000 Euro zahlen. Drei weitere Angeklagte haben eine Strafe von je drei Jahren Gefängnis und die Zahlung von jeweils 35.000 Euro akzeptiert.

Festnahme im Januar 2020

Die Männer waren im Januar 2020 festgenommen und in Untersuchungshaft eingeliefert worden. Zunächst wurde ihnen eine breite Palette an Straftaten vorgeworfen. Die einzelnen Anklagepunkte bröckelten im Laufe der Ermittlungen immer weiter weg, weshalb die Beschuldigten im Laufe der Zeit auch die U-Haft verlassen konnten. Am Ende blieb nur noch der Vorwurf des Handels mit Drogen wie Ketamin, Amphetaminen, Kokain, MDMA und Marihuana.

Ein Großteil der bei einer Razzia gefundenen Betäubungsmittel wurde zusammen mit Bargeld im Haus des Hauptangeklagten gefunden. Zudem wurde ein Drogenlabor der Gruppe hochgenommen.

Alkohol, Drogen und Prügeleien verboten

2018 hatte Milojevic der MZ ein Interview gegeben. Damals ging es um die Aktivitäten der Gruppe an der Playa de Palma. Kurzzeitig hatten einige Mitglieder zuvor unter anderem im Bierkönig als Türsteher gearbeitet. „Wenn ich mich mit einer Kutte oder einem Schriftzug als Mitglied der United Tribuns zu erkennen gebe, gelten gewisse Regeln", erklärte der damals 27-Jährige im Gespräch. "Alkohol, Rauchen oder Drogen sind dann tabu. Wer sich nicht daran hält, fliegt raus." Auch Prügeleien auf der Straße seien verpönt. „Dafür haben wir den Boxring. Wir sind Sportler", erklärte der 1,94 Meter große Hühne, der selbst Mixed Martial Arts (MMA) praktizierte und als Jugendlicher bei Real Mallorca spielte.

Die United Tribuns wurden 2004 in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg) vom ehemaligen bosnischen Boxer Almir Culum, genannt „Boki", gegründet. /pss