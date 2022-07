Eine Hitzewelle hat Spanien im Griff. Während auf dem Festland die Warnstufe Rot wegen 44 Grad gilt, hält sich die Hitze auf Mallorca noch in Grenzen. Die 40-Grad-Marke könnte in der neuen Woche erreicht werden.

Das Wetter auf der Insel ist zurzeit sehr konstant: Die Sonne scheint pausenlos. Wolken sind in naher Zukunft nicht zu erwarten. Der Wind weht, wenn überhaupt, schwach. Nur an den Küsten strömt eine Brise vom Meer her auf das Land, weswegen es dort etwas kühler als in der Inselmitte ist. Nur im Zentrum Mallorcas gilt am Freitag (15.7.) von 12 bis 19 Uhr die Warnstufe Gelb wegen Hitze. Die Höchsttemperaturen liegen bei 37 Grad in Inca, 33 Grad in Palma de Mallorca und Cala Ratjada und 32 Grad in Port d'Andratx.

Hier besteht extreme Waldbrandgefahr

Die Trockenheit sorgt dafür, dass auf manchen Teilen der Insel eine extreme Waldbrandgefahr besteht:

Die Wassertemperatur gibt der spanische Wetterdienst Aemet an der Playa de Palma mit 28 Grad an, genauso warm ist das Meer an der Playa de Muro. Wer den Sonnenuntergang fotografieren will, sollte das Handy vor 21.17 Uhr gezückt haben. Es wird wohl inselweit eine Tropennacht geben, sprich die Temperaturen sinken nicht unter die 20-Grad-Marke. Die Tiefstwerte liegen bei 20 Grad in der Inselmitte, 21 bis 22 Grad an den Küsten.

Am Samstag gilt die Warnstufe Gelb neben der Inselmitte auch im Süden. Das heißt, dass die Pferdekutschen in Palma de Mallorca nicht fahren dürfen. Die Höchstwerte liegen bei 38 Grad in Inca, 32 bis 36 Grad an den Küsten.

Am Dienstag wird es sehr heiß

Unverändert geht es am Sonntag weiter, wieder gilt die Hitzewarnstufe Gelb in der Inselmitte und dem Süden. Die Temperaturen erreichen erneut maximal 38 Grad. Ein Hitzeschub folgt am Dienstag, dann knackt Inca laut Aemet die 40-Grad-Marke. Abkühlung ist nicht in Sicht. Die Temperaturen bleiben die ganze Woche über sehr hoch.