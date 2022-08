Die Regenfälle am Wochenende und die teilweise milderen Temperaturen waren nur eine kleine Verschnaufpause: Im Laufe der Woche kommt die Hitze nach Mallorca zurück.

Am Montag (29.8.) wird auf der ganzen Insel Sonnenschein bei weitgehend wolkenfreiem Himmel erwartet. Das Thermometer erreicht Höchstwerte von 35 Grad in Inca und Pollença, im Nordosten um Artà und Son Servera gehen die Werte auf maximal 30 Grad hoch. Der Wind weht schwach aus östlicher Richtung.

In der Nacht bleiben die Temperaturen hoch, es wird eine Tropennacht erwartet, die besonders den Menschen in der Inselhauptstadt Palma den Schlaf erschweren dürfte. Hier werden 24 Grad erwartet, in den übrigen Teilen der Insel liegen die Temperaturen zwischen 21 und 23 Grad.

Warnstufe Gelb wegen Hitze

Am Dienstag (30.8.) ruft der Wetterdienst Aemet für den frühen Nachmittag im Norden und im Inselinneren Warnstufe Gelb wegen Hitze aus. In Inca werden bis zu 37 Grad erwartet, in Sa Pobla 36. Etwas kühler bleibt es an der Ostküste mit Maximalwerten von 31 Grad in Son Servera sowie 32 Grad in Santanyí und Artà. Die Wassertemperaturen liegen bei 29 Grad an der Playa de Palma, am Es Trenc und der Cala Formentor, sowie 28 Grad in der Cala Agulla und in Cala Millor. Die nächtlichen Temperaturen steigen im Vergleich zur vorherigen Nacht leicht.

Der Mittwoch (31.8.) droht ein weiterer Hitzetag. In Gemeinden wie Sa Pobla, Inca und Santa Maria, aber auch in Porreres und Manacor sind bis zu 38 Grad angekündigt, in Artà und Sóller könnten es bis zu 37 Grad werden. Der Wetterdienst hatte am Montagvormittag noch keine Warnstufe ausgerufen, man darf aber davon ausgehen, dass dies noch erfolgt.

Zum Ende der Woche hin sollen die Temperaturen ein wenig nachlassen, wobei es in der Inselmitte immer noch heiß bleiben dürfte. Am Freitag (2.9.) könnte es in Teilen der Insel vereinzelt zu Regenfällen kommen. /pss