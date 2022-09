Von einem Extrem ins nächste: Nachdem es monatelang eigentlich gar nicht geregnet hat, gibt es jetzt immer wieder starke Regenfälle auf Mallorca. In der Nacht von Sonntag auf Montag sind große Mengen an Wasser gefallen.

Besonders nass wurde es an der bei Urlaubern beliebten Bucht Cala Santanyí. Dort fielen 164 Liter pro Quadratmeter. Etwas weiter im Inselinneren am Berg Puig de Consolació waren es 146 Liter pro Quadratmeter. Insgesamt war vor allem der Südosten von den Regenmassen betroffen. In Santanyí selbst fielen 126 Liter pro Quadratmeter, in Campos 127 Liter und in Ses Salines 81 Liter.

Intenses precipitacions caigudes sobretot la passada nit, superant els 100 l/m2 en punts d'Eivissa i sud i llevant de Mallorca.



A aquesta hora han acabat els avisos taronges per PLUJA.



Continua AVÍS GROC a les Pitiüses per algun ruixat o tempesta que podria ser localment fort. pic.twitter.com/d9VIqDCE7l — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 26 de septiembre de 2022

Auch im Norden von Ibiza war der Regen mit 108 Litern pro Quadratmeter stark. Die Insel Menorca, die in den vergangenen Tagen immer wieder mit Unwettern konfrontiert war, hatte dagegen vergleichsweise niedrige Regenmengen.

Warnstufe Gelb wegen starken Windes für Mallorca

Mit dem starken Regen dürfte es zumindest auf Mallorca jetzt fürs Erste vorbei sein. Für Montag hat Aemet nur Warnungen wegen Starkregens und Sturm für Ibiza und Formentera ausgegeben. Noch bis 10 Uhr am Montag gilt die gelbe Warnstufe wegen Windgeschwindigkeiten von bis zu 50 km/h und Wellen mit einer Höhe von bis zu zwei Metern in Ibiza, Formentera, dem Tramuntana-Gebirge, dem Süden Mallorcas und der Region Llevant im Osten.

Am Dienstag soll es auf Menorca, im Norden und Nordosten Mallorcas sowie wieder in der Tramuntana und im Süden Mallorcas ebenfalls zu Windgeschwindigkeiten von bis zu 50 km/h und Wellen mit einer Höhe von bis zu drei Metern kommen.

