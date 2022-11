Das Badewetter in diesem Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen. Was Anfang November auch höchste Zeit wird. Die neue Woche ist sonnig gestartet und auch am Dienstag und Mittwoch soll es laut spanischem Wetterdienst Aemet noch schön auf Mallorca werden. Am Donnerstag droht jedoch ein Unwetter.

Nach und nach sinken die Temperaturen. In den Bergen um Lluc nähern sie sich langsam schon dem Gefrierpunkt. In der Nacht auf Montag (7.11.) lagen die Tiefstwerte bei 4 Grad. An den Küsten um Palma de Mallorca war es bei knapp zehn Grad deutlich wärmer, in Cala Ratjada hat Aemet gar 18 Grad in der Nacht gemessen.

In der Nacht auf Dienstag soll es noch einmal deutlich wärmer werden. Die Tiefstwerte bewegen sich zwischen 9 und 17 Grad. Der Morgen startet grau. Am Vormittag gegen 10-11 Uhr scheint inselweit aber die Sonne.

Am Abend zieht der Himmel dann wieder zu. Im Norden der Insel sind um Pollença 26 Grad drin, im Süden um Palma de Mallorca werden es 23 bis 24 Grad. Ein kurzes Bad im Meer sollte bei Wassertemperaturen von 23 Grad an der Playa de Palma und 22 Grad an der Playa de Muro nochmal möglich sein.

Am Mittwoch wird es bei 27 Grad sogar nochmal einen Ticken wärmer. Erneut werden die Höchstwerte in Pollença erreicht, und im Süden bleibt es etwas kühler. Die Sonne scheint durchgehend. Am Abend kündigt sich dann aber langsam der Wetterumschwung an. Regen und Gewitter sind örtlich möglich.

Der Wetterumschwung auf Mallorca kommt in der Nacht auf Donnerstag

Predominio de cielo poco nuboso para #mañana #martes en #Baleares, con intervalos de nubes bajas por la mañana y nubes altas a partir de la tarde. Tmáx 22-25ºC con viento del sur y suroeste en general flojo.

En el imagen, Palma. Otro municipio:https://t.co/RyQV4jfWxn pic.twitter.com/dRS4GkT5Uo — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 7 de noviembre de 2022

Für den Donnerstag sagt Aemet starke bis sehr starke Gewitter und Schauer vorher, besonders im Süden Mallorcas. Zudem ist mit stürmischen Böen zu rechnen. Die Prognose ist jedoch noch etwas ungenau und dürfte im Wochenverlauf präzisiert werden. Die Unwetterwarnungen gehen derzeit nur bis Mittwoch - auf Mallorca besteht keine Warnstufe. Die Temperaturen sinken mancherorts unter die 20-Grad-Marke.

Die Vorhersage für das Wochenende sieht derzeit wechselhaft aus. Die Temperaturen steigen kurz, ehe sie wieder fallen. Es kann immer wieder regnen. /rp