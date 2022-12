Zwei Gruppen von Jugendlichen sind am Montagnachmittag (12.12.) in Palma de Mallorca mit Messern und Stöcken aufeinander losgegangen. Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr in einer besetzten ehemaligen Bankfiliale im Carrer Sant Ferran, unweit der Hauptwache der Ortspolizei von Palma. Das Gebäude wird seit Monaten von zahlreichen jungen Leuten besetzt und sorgt seither für Ärger und Angst im Stadtteil. Viele der Besetzer sind polizeibekannt.

Ersten Erkenntnissen zufolge versuchte eine Gruppe junger Leute in das die ehemalige Bankfiliale einzudringen. Dies stieß auf den Widerstand derjenigen, die sich in dem Moment im Innenraum befanden. Die Situation eskalierte schnell. Eine Person wurde mit einem Messer verletzt. Polizei nimmt sechs Personen fest Anwohner riefen die Nationalpolizei. Als die Streithähne die Beamten sahen, flüchteten sie in benachbarte Straßen. Die Polizisten verfolgten sie und konnten sechs mutmaßliche Teilnehmer der Auseinandersetzung festnehmen, darunter auch den Verletzten, der in einem Gesundheitszentrum behandelt werden musste. /pss