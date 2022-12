Die Nationalpolizei hat auf Mallorca einen Beamten der Ortspolizei in Palma de Mallorca festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, tausend Dollar aus einer gefundenen Geldbörse entwendet zu haben.

Demnach hatte eine Frau das gut gefüllte Portemonnaie an der Polizeiwache abgegeben. In der Geldbörse befanden sich 1.100 Dollar sowie einige Euro-Scheine. Die Frau wunderte sich, dass sie erst auf Nachfrage einen Beleg über den Fund bekam. Ermittler stellten später fest, dass im Register der Fundsachen nur 100 Dollar und zehn Euro als Inhalt des Portemonnaies angegeben worden waren.

Indizien für Straftat

Der Fall wurde zunächst von der Abteilung für interne Angelegenheiten der Ortspolizei untersucht und später an die Nationalpolizei übergeben, als deutliche Indizien für eine Straftat vorlagen. Die Ermittler entdeckten, dass es sich bei dem entwendeten Geld offenbar um keinen Einzelfall handelt. So soll der Beamte Münzen und Scheine aus dreizehn verschiedenen Ländern in Geldwechselhäusern der Stadt umgetauscht haben.