An der Playa de Palma ist in der Nacht auf Montag (19.12.) ein Migrantenboot angekommen. An Bord waren vier Männer aus Algerien, die offenbar bei guter Gesundheit sind. Beamte der Nationalpolizei nahmen die Einwanderer fest. Sie werden in den kommenden Tagen voraussichtlich auf das Festland überstellt, um von dort abgeschoben zu werden.

Der Ankunftsort ist ungewöhnlich. Zumeist werden die Boote nach ihrer gefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer vor dem Archipel Cabrera oder an südlich gelegenen Küstenabschnitten, etwa in Santanyí aufgebracht. Auch dass nur vier Personen an Bord waren, ist ungewöhnlich. Zumeist sind die Boote überfüllt. Weiteres Boot auf Formentera Ein weiteres Boot kam gegen 0.30 Uhr am Strand Es Migjorn auf Mallorcas Nachbarinsel Formetera an. Die dortige Guardia Civil nahm elf Migranten in Gewahrsam. Auch ihnen soll es den Umständen entsprechend gut gehen. Bis zum 7. Dezember waren auf den Balearen im Laufe des Jahres 152 Migrantenboote mit 2.222 Migranten an Bord angekommen. /pss