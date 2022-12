Das britische Ehepaar, das am Montag (19.12.) tot in seinem Haus im Gemeindegebiet Selva auf Mallorca aufgefunden worden war, ist durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung ums Leben gekommen. Das hat eine Autopsie der Körper am Dienstag ergeben, die erste Hypothesen der Polizeiermittler bestätigt. Grund für den hohen Kohlenmonoxid-Gehalt im Wohnhaus war eine fehlerhafte Rohrverbindung am Holzofen.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" unter Berufung auf Sicherheitskräfte berichtet, war das Abluftrohr, das den Rauch eigentlich nach draußen transportieren soll, nicht richtig mit dem Ofen verbunden und löste sich. Dadurch quoll der Rauch ins Hausinnere. Weitere Ermittlungen ergaben, dass sich zudem ein Generator im Haus befand - ein Umstand, der in geschlossenen Wohnräumen strengstens verboten ist, da der Motor ebenfalls Kohlenmonoxid abgibt. Die Gerichtsmediziner datierten den Tod der Briten auf Samstag (17.12.). Sohn aus England schlug Alarm Gefunden worden waren die 56-Jährige und ihr 62 Jahre alter Ehemann, die beide dauerhaft auf Mallorca leben, zwei Tage später. Ein in England lebender Sohn des Ehepaars hatte Alarm geschlagen, da er seine Eltern nicht hatte erreichen können. Ein Freund der Familie war daraufhin zu dem Landhaus bei Selva gefahren. Dort entdeckte er die beiden leblosen Körper. Polizei und Feuerwehr trafen gegen 16.30 Uhr auf der Finca ein, die an der Landstraße von Inca nach Mancor de la Vall liegt. Auf Mallorca kommt es immer wieder zu Kohlenmonoxid-Vergiftungen wegen defekten Heizgeräten. Das Atemgift Kohlenmonoxid mit der chemischen Formel CO entsteht, wenn kohlenstoffhaltige Brennstoffe etwa in Kaminen, Öfen oder Ölheizungen unvollständig verbrennen. Die Gründe dafür können vielfältig sein – von technischen Defekten über mangelnde Wartung bis hin zu verstopften Abluftrohren. /somo/ck