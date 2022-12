Vorsicht beim Autofahren: Mit teilweise dichten Nebelfeldern beginnt der zweite Weihnachtsfeiertag (26.12.). Der spanische Wetterdienst Aemet hat deswegen zwischen 7 und 10 Uhr am Montagmorgen Warnstufe Gelb für den Süden und Osten von Mallorca sowie die Inselmitte ausgerufen. Ab dann lösen sich der Nebel langsam auf und die Insel erwartet ein frühlingshafter Tag mit viel Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 22 Grad.

Die Wassertemperaturen liegen an der Playa de Palma und am Strand von Formentor bei 17 Grad, in Port de Sóller bei 18 Grad, sodass ein Bad im Meer durchaus möglich ist. Im Osten der Insel, beispielsweise an der Cala Agulla oder in Cala Millor, sind die Wassertemperaturen bei 16 Grad etwas niedriger. Der Wind weht schwach aus südlicher Richtung.

So wird das Wetter am Dienstag (27.12.)

In der Nacht zum Dienstag gehen die Temperaturen auf bis zu 6 Grad in Porreres herunter. In Palma, Inca und Sa Pobla werden sieben Grad erwartet. In Artà im Nordosten sowie in Andratx im Südwesten liegen die Tiefstwerte bei neun Grad.

Der Dienstag beginnt wie der Vortag ebenfalls mit dichten Nebelfeldern in weiten Teilen der Insel. Aemet hat aber keine Warnstufe ausgerufen. Im Süden der Insel kann es im Laufe des Vormittags noch recht bedeckt sein. In weiten Teilen des Tages gibt es einen blauen Himmel zu sehen.

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Am Abend zieht es auf der ganzen Insel aber wieder zu. Die Höchstwerte liegen in Llucmajor und Santa Maria del Camí bei 20 Grad, in Artà bei maximal 18 Grad. Der Wind weht leicht aus östlicher und nordöstlicher Richtung. In der Nacht auf Mittwoch gehen die Temperaturen in Sóller, Inca und Porreres auf 6 Grad herunter, in Palma auf bis zu 9 Grad.

So wird das Wetter am Mittwoch (28.12.)

Der Mittwoch startet bewölkt. Nur mühsam bricht die Sonne durch die Wolkendecke, sodass in weiten Teilen der Insel erst gen Nachmittag ein blauer Himmel zu erwarten ist. Die Temperaturen sinken im Vergleich zu den Vortagen erneut leicht. In Pollença, Son Servera und Manacor können 19 Grad erreicht werden, ansonsten liegen die Höchstwerte bei 17 und 18 Grad. Der Wind weht leicht aus südwestlicher Richtung.