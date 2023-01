Das Wetter auf Mallorca fördert nicht gerade die Partystimmung zum Patronatsfest Sant Sebastià in Palma de Mallorca: Bei heftigen Sturmböen, Temperaturen um die 11 Grad und überwiegend bedecktem Himmel ist es am Freitagvormittag (20.1.) ziemlich ungemütlich in der Inselhauptstadt. Immerhin: Am frühen Nachmittag wird wohl die Sonne durch die Wolkendecke brechen. Auch die Sturmwarnstufe Gelb wird gegen 15 Uhr aufgehoben. Nur an der Nord- und Nordostküste bleibt die Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs noch den ganzen Freitag über bestehen.

Menorca über Seeweg nicht zu erreichen Die unruhige See macht vor allem Mallorcas Nachbarinseln Menorca zu schaffen. Wie der Regionalsender IB3 am Freitagvormittag berichtet, ist die Einfahrt in jegliche Häfen des Eilands aktuell nicht möglich. Der Hafen von Ciutadella schloss bereits um 21.30 Uhr am Donnerstagabend (19.1.), der von Maó ist seit den frühen Morgenstunden am Freitag nicht mehr passierbar. Gemessen wurden Windböen mit einer Geschwindigkeit von 60 bis 70 Stundenkilometern sowie vier bis fünf Meter hohe Wellen. Vorsicht an der Küste Wie der spanische Wetterdienst Aemet vorhersagt, wird es auch am Samstag (21.1.) nicht viel freundlicher: Die Warnstufe wegen starken Wellengangs bleibt den ganzen Tag über für Menorca, aber auch für Mallorcas Nord- und Nordostküste bestehen. Palma kommt immerhin auf 12 Grad, es kann aber gegen Mittag zu kleinen Schauern kommen. In den Inseldörfern bleibt es überwiegend trocken, aber mit 10 Grad recht frisch. Am Sonntag (22.1.) bestimmt ein Sonne-Wolken-Mix den Himmel über Mallorca. Die Temperaturen bleiben unverändert, die Wellen-Warnstufe Gelb wird dann auch auf die Westküste Mallorcas ausgeweitet. Vorsicht also bei Spaziergängen direkt am Meer! /somo