Die Nationalpolizei hat am Mittwoch (2.2.) in Palma de Mallorca einen Mann festgenommen, der seine 17-jährige Tochter unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben soll. Nach Informationen der Polizei soll der Täter den Missbrauch gefilmt haben.

Das Verbrechen soll in einem Landhaus der Familie im Zentrum der Insel passiert sein. Demnach habe der 45-Jährige seine Tochter überredet, ein nicht näher beschriebenes Betäubungsmittel zu konsumieren. Danach verging er sich an ihr. Die Jugendliche erstattete am 23. Januar gemeinsam mit ihrer Mutter Anzeige bei der Polizei.

Am Arbeitsplatz festgenommen

Der Mann wurde an seinem Arbeitsplatz festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung stellten die Beamten mehrere elektronische Geräte sicher. Darauf sollen sich die Aufnahmen befinden, die der Täter gemacht hatte. /pss