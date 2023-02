Mallorca steht vor ein paar ungemütlichen Tagen, zumindest was das Wetter betrifft. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für den Wochenstart verschiedene Warnstufen ausgegeben. Die Sonne gönnt sich eine längere Auszeit.

Bereits am Sonntag (5.2.) zog ein stürmischer Wind auf. Aemet hat 89 km/h schnelle Windböen in den Bergen der Tramuntana gemessen. Aber auch im Flachland war der Wind stark. Spitzengeschwindigkeit waren 77 km/h in Capdepera. Auffällig waren auch die großen Temperaturunterschiede in der Nacht. Im Süden und der Inselmitte lagen die Tiefstwerte beim Gefrierpunkt, im Norden und Osten war es bei 11 Grad sehr mild.

Starker Dauerregen am Abend erwartet

Auch am Montag bleibt es windig. Im Norden und Westen der Insel gilt die Warnstufe Gelb, da Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h erwartet werden. Wer sich trotz des grauen und stürmischen Wetters nach draußen wagt, sollte sich vom Meer fernhalten. Bis zu sechs Meter hohe Wellen erwartet Aemet, weswegen rund um die Insel (Ausnahme Ostküste, hier gilt Warnstufe Gelb) die Warnstufe Orange gilt.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Am Abend setzt ein Dauerregen ein, der heftig ausfallen kann. In der Tramuntana gilt deswegen ab 20 Uhr die Warnstufe Gelb. Hagel ist möglich, die Schneefallgrenze liegt bei 1.200 Metern. Die Tagestemperaturen sinken im Vergleich zur Vorwoche auf Höchstwerte um die 11 bis 12 Grad. Nachts bleibt es etwas wärmer. Weniger als 4 Grad sollen es inselweit nicht werden.

Das triste Winterwetter setzt sich am Dienstag fort. Wieder gelten mehrere Warnstufen: Im Norden, Osten und Westen die Warnstufe Gelb wegen Starkregens, der am Abend wieder in einen Dauerregen übergeht. Erneut ist kleinkörniger Hagel sowie Gewitter möglich. Der Wind bläst weiter flott. Im Norden und Westen gilt ab 12 Uhr daher Sturmwarnstufe Gelb. An den Küsten gelten die gleichen Warnstufen wie am Montag. Die Tagestemperaturen steigen leicht, nachts bleibt die Lage unverändert.

Ab Mittwochnachmittag etwas besser

Bis 10 Uhr gilt am Mittwoch die Starkregen-Warnung im Osten, Westen und Norden. Gen Nachmittag zeigt sich dann auch mal wieder die Sonne. Ab Donnerstag bessert sich das Wetter, wenngleich immer wieder ein paar Regentropfen möglich sind. Zudem sinkt die Schneefallgrenze zum Ende der Woche auf 700 Meter. /rp