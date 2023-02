Das kulinarische Reisemagazin "Björn Freitag kocht grenzenlos köstlich" macht sich auf nach Mallorca. Am Freitag (24.2.) um 18.15 Uhr und am Samstag (25.2.) um 8.50 Uhr läuft im WDR die Folge "Palma – Mallorcas Hauptstadt entdecken und genießen". Darin erkundet der Spitzenkoch Palma und die typisch mallorquinische Küche.

In der Programmbeschreibung heißt es: "Auf nach Palma. Björn Freitag besucht die beliebte Balearen-Hauptstadt. Hier kennt sich der Spitzenkoch durch unzählige Besuche bestens aus, aber entdeckt auch dieses Mal unbekannte Ecken der Stadt und neue kulinarische Facetten im Umland. Björn Freitag probiert sich durch typische mallorquinische Spezialitäten wie Cocas, Ensaimadas, Jamón Iberico, Lampuga Goldmakrele – und seine aller erste Sobrassada.

El Jonquet und Santa Catalina

Mit der einheimischen Köchin und Kulinarikexpertin Deborah Piña Zitrone kocht er die traditionelle Brotsuppe Sopas Mallorquinas und besucht den lokalen Starkoch Andreu Genestra. Beim Sightseeing erkundet Björn die verwinkelten Gassen Palmas, die früher oder später immer zum Meer führen und dabei wunderschöne Aussichten über die Küste freigeben. Nicht fehlen darf dabei der Besuch der beliebten Kathedrale La Seu und dem üppigen Königsgarten S‘Hort del Rei. Er begibt sich auf die Spuren der Palmesaner und durchstreift das Fischerei-Viertel El Jonquet mit seinen historischen Mühlen bis hin zum anliegenden Ausgehviertel Santa Catalina.

Die besondere Stimmung der Insel lässt sich auch etwas abseits der Stadt erfahren. Mit dem Rad geht es für Björn zu seinen absoluten Lieblingstieren, denen Johannisbrotschoten wohl genauso gut schmecken wie ihm selbst. Welche Tiere das wohl sind? Weiter geht es für den Genussreisenden durch die Natur, vorbei an hellen Steinhäusern und vollbehangenen Weinbergen, an denen die Trauben für mallorquinischen Wein in der Sonne reifen." /mwp