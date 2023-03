Dass das Wetter im Frühjahr launisch ist, ist nicht unbedingt neu. Doch derzeit spielt es auf Mallorca ziemlich verrückt. Vor anderthalb Wochen gab es auf der Insel noch mit dem Sturmtief "Juliette" einen der stärksten Wintereinbrüche in jüngerer Vergangenheit. Nun sind die Temperaturen beinahe sommerlich.

In manchen Teilen Mallorcas gab es beinahe eine Tropennacht. In Pollença fehlten bei Tiefstwerten von 19 Grad nur 1 Grad, um die 20-Grad-Grenze zu erreichen. Auch in Banyalbufar und Cala Ratjada war die Nacht bei 18 Grad sehr warm. Im Flachland gab es nur an der Wetterstation der Balearen-Uni UIB einen einstelligen Wert mit 9 Grad. In den Bergen in der Gemeinde Lluc sanken die Temperaturen auf 3 Grad. Hoch oben hält sich daher noch hartnäckig der Schnee.

Hace más de una semana que nevó con ganas en la #Serra de #Tramuntana.

Y ahí la vemos, ¡qué le cuesta abandonarnos! pic.twitter.com/UM4YD1RER4 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 8 de marzo de 2023

Dass die Wintersachen schon weggepackt werden können, glaubt MZ-Wetterexperte Duncan Wingen nicht. "Ende März und im April könnte es noch mal zu kleineren Wintereinbrüchen kommen." In den kommenden Tagen gibt es aber erstmal eine Menge Sonnenschein und Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke.

So wird das Wetter in den kommenden Tagen auf Mallorca

Das Tiefdruckgebiet, das am Donnerstag (9.3.) über Spanien zieht und Regen und Gewitter mit sich bringt, macht einen Bogen um die Insel. Gen Abend können ein paar wenige Regentropfen aber nicht ausgeschlossen werden. Tagsüber scheint die Sonne bei einer kurzen bewölkten Phase in der Mittagszeit. Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 Grad im Norden und 18 bis 19 Grad im Süden Mallorcas.

Die Nacht wird wieder mild und die Tiefstwerte bleiben im zweistelligen Bereich. Es weht ein flotter Westwind. Am Freitag geht es ohne große Änderungen weiter. Der Wind flaut ab Mittag ab. Die Sonne scheint bei 21 Grad.

Am Samstag wird die Spitze des Hochs erreicht. Dann können die Temperaturen auf 26, vereinzelt sogar 27 Grad steigen. Am Sonntag sinken sie zwar schon wieder, halten sich im Anschluss aber konstant um die 20-Grad-Marke. Am Sonnenschein ändert sich erstmal nichts. Bei einer Wassertemperatur von 15 Grad an der Playa de Palma ist ein Bad im Meer ein sehr kaltes Vergnügen.