Die Tapas-Messe TaPalma steht zwar erst wieder im November an (20. bis 26.11.), aber die Besucher der Palma International Boat Show können an Stand C4 zumindest die leckeren Kreationen und die Cocktails der vergangenen Ausgabe 2022 noch einmal probieren. An jedem der vier Tage werden von 13 bis 15 Uhr Tapas serviert, von 18 bis 20 Uhr dann Cocktails.

