In den kommenden Tagen soll es ungemütlich auf Mallorca werden. Besonders für den Freitag (12.5.) hat der spanische Wetterdienst Aemet eine Warnung ausgegeben. Der Süden der Insel dürfte um das schlechte Wetter herumkommen.

Schon am Donnerstag wechseln sich Sonne und dicke graue Regenwolken ab, die hier und da für ein paar Tropfen sorgen könnten. Erst gegen Abend kommt mal kurz die Sonne heraus. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 19 (Cala Ratjada) und 23 Grad (Inca). In der Nacht bleibt es mild. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 Grad in der Inselmitte und 14 Grad an den Küsten.

Warnstufe Gelb in weiten Teilen der Insel

Der Freitag wird sehr wechselhaft. Die Warnstufe Gelb gilt derzeit von 12 bis 18 Uhr im Norden, Osten und der Inselmitte. Bis zu 20 Liter pro Quadratmeter Niederschlag sind binnen einer Stunde möglich. Aemet merkt bereits an, dass die Warnstufe noch ausgedehnt werden könnte und sich bis in den Samstag ziehen könnte. Neben Regen sind kleinkörniger Hagel und Gewitter möglich. Der Wind weht mitunter böig aus östlicher Richtung.

Wobei die Vorhersage für den Süden Mallorcas deutlich freundlicher aussieht. Die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca beträgt nur 50 Prozent. Die Sonne zeigt sich auch hin und wieder. Die Temperaturen bleiben unverändert. Etwa 22 Grad tagsüber, nachts geht es auf 10 Grad herab.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Das Wochenende startet mies. Am Samstagvormittag sind graue Regenwolken zu erwarten. Nach dem Essen lockert es auf, aber auch am Nachmittag sollte der Regenschirm vorsichtshalber mitgenommen werden. Erst am Abend wird es wirklich trocken. Der Wind weht kräftig aus nordöstlicher Richtung, die Temperaturen bleiben weiter konstant.

Am Sonntag wird es etwas schöner, wobei in der Wetterkarte neben Sonne und Wolken auch ein paar Regentropfen eingezeichnet sind. Vor allem am Vormittag könnte es tröpfeln. Ähnlich wechselhaft geht es in der neuen Woche weiter. Es ist eben noch Frühling.