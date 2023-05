Das Frühlingswetter auf Mallorca zeigt sich weiter wechselhaft. Strandtage mit Temperaturen um die 30-Grad-Marke wechseln sich mit grauen Tagen ab, an denen fast winterliche Zustände herrschen. Besonders der Nordosten der Insel um Cala Ratjada war zuletzt davon betroffen und soll es am Dienstag (16.5.) erneut erwischen. Der spanische Wetterdienst Aemet hat die Warnstufe Gelb ausgegeben.

Diese gilt von 13 bis 20 Uhr im Norden, Osten und der Inselmitte. Gewarnt wird vor Starkregen – 25 Liter Niederschlag pro Stunde und Quadratmeter sind möglich –, Gewitter und kleinkörnigem Hagel. Auch auf der restlichen Insel ist die Regenwahrscheinlichkeit hoch. Mittendrin scheint aber immer wieder die Sonne.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 23, vereinzelt 24 Grad. In der Nacht bleibt es bei 11 bis 14 Grad mild. Am Mittwoch und Donnerstag herrscht gewissermaßen die Ruhe vor der nächsten Schlecht-Wetter-Front. Die Regenwahrscheinlichkeit ist an beiden Tagen sehr gering und liegt bei 20 Prozent in Palma de Mallorca. Im Norden um Alcúdia ist die Chance etwas größer, dass es am Donnerstagnachmittag tröpfelt. Die Temperaturen ändern sich nicht, der Wind weht schwach bis mäßig aus wechselnder Richtung, am Donnerstag vornehmlich aus Nordost.

Ab Freitag wird das Wetter wieder schlecht

Für den Freitag dürfte Aemet die nächste Warnstufe ausgeben. Derzeit gehen die Warnungen nur bis Donnerstag. Denkbar ist eine Sturmwarnung sowie eine Warnstufe für Starkregen. Besonders am Vormittag zeigt die Wetterkarte dicke, graue Wolken. Am Nachmittag kämpfen sich vereinzelte Sonnenstrahlen durch.

Das Wochenende fällt nach derzeitiger Prognose ins Wasser. Vor allem am Samstag wird es regnerisch, am Sonntag bekommt die Insel ein paar mehr Sonnenstunden ab. Die Temperaturen steigen leicht auf bis zu 25 Grad. Dass sich die Strände nicht füllen, könnte von Vorteil sein, da die Rettungsschwimmer in Palma ab Sonntag streiken wollen. /rp