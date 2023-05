Ein Deutscher ist am Dienstag (23.5.) in der Gemeinde Andratx auf Mallorca wegen Einbruchs in seine eigene Villa festgenommen worden. Der Mann hatte das Gebäude an ein ebenfalls deutsches Ehepaar mit zwei kleinen Kindern vermietet. Die deutschen Mieter hatten bereits vertraglich festgehalten, die Villa zu kaufen. Dafür hatte die Familie vor Kurzem eine hohe Anzahlung geleistet. Das bestätigte die Guardia Civil gegenüber der MZ.

Der Hausbesitzer hatte die Abwesenheit seiner Mieter genutzt und die Schlösser ausgetauscht. Weil die Familie nicht mehr ins Haus konnte, rief sie die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die Mieter einen gültigen Miet- und Kaufoptionsvertrag hatten. Auch die Anzahlung der Villa konnten die Deutschen nachweisen. Besitzer wollte Villa doch nicht verkaufen Außerdem bestätigten Nachbarn, dass das Ehepaar mit seinen Kindern dort schon länger wohnte und sogar bereits mit Renovierungen begonnen hatte. Der Noch-Besitzer des Hauses gab laut Guardia Civil an, dass er seine Meinung geändert habe und die Villa nun doch nicht verkaufen wollte. Diese Option hat er allerdings nicht mehr, nachdem die Verträge bereits unterschrieben sind und die Anzahlung geleistet ist. Weil er sich illegal Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatte, um die Schlösser auszutauschen, wurde er wegen Einbruchs festgenommen. Die Guardia Civil ermittelt nun zu den Hintergründen des Falls. /mwp