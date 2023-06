Der Sommer ist auf Mallorca eingekehrt: Fast Täglich knackt mindestens ein Ort in der kommenden Woche die 30-Grad-Marke. Urlauber und Bewohner Mallorcas können sich größtenteils auf Strandwetter einstellen.

Das fängt schon am Sonntag (11.6.) an. Inselweit soll den Tag über die Sonne scheinen, nur im Inselinneren und im Norden könnte es nass werden. Der spanische Wetterdienst Aemet hat in diesen Gegenden von 13 bis 18 Uhr die Warnstufe Gelb wegen Regenfällen von bis zu 20 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde ausgerufen. Die Regenwahrscheinlichkeit gibt Aemet allerdings trotzdem nur mit 30 bis 55 Prozent an. Die Höchsttemperaturen liegen indes größtenteils zwischen 26 und 28 Grad. Allein Inca kommt auf 30 Grad.

Dienstag kommt der Wettereinsturz auf Mallorca

In der Nacht auf Montag kühlen die Temperaturen nur wenig ab. Palma erwartet einmal mehr eine tropische Nacht, in der die Temperaturen nicht unter 20 Grad liegen. Tagsüber erreichen mehrere Orte im Inselinneren 29 oder 30 Grad. An der Küste ist es zwei bis drei Grad kühler. Den gesamten Tag über sagt Aemet Sonnenschein voraus.

Am Dienstag kommt dann der Wettereinsturz. Inselweit hängen dunkle Wolken am Himmel, die Temperaturen kühlen dabei allerdings kaum ab. Die Höchsttemperaturen liegen weiter zwischen 26 und 30 Grad. Nachmittags kommt es dann vor allem im Inselinneren zu Schauern, die sich im Laufe des Abends über die gesamte Insel verteilen.

Mallorca am Wochenende: Sonne und über 30 Grad

Am Mittwoch geht es regnerisch weiter. Erst am Abend soll die Sonne wieder herauskommen. Auch wenn es weiterhin warm ist, kühlen die Temperaturen durch den Regen etwas ab. Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 27 Grad.

Mit dem schlechten Wetter ist es dann am Donnerstag direkt wieder vorbei. Morgens kann es vor allem im Inselinneren und Süden der Insel noch vereinzelt tröpfeln. Dann gibt es aber wieder strahlenden Sonnenschein mit fast überall 29 oder 30 Grad. Pollença erreicht sogar 31 Grad. Auch am kommenden Wochenende bleibt es sonnig und warm.