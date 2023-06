"Die kommenden drei Wochen auf Mallorca lassen sich in wenigen Worten zusammenfassen: heiß und wenig Regen", schreibt der spanische Wetterdienst Aemet zum Wetter in den sozialen Netzwerken. Immerhin dürfte es in den kommenden Tagen nicht ganz so schlimm wie befürchtet werden. Lautete die Prognose zuerst noch 40 Grad, sind es nach derzeitigem Stand (17.6.) "nur" noch 37 Grad.

Da ab 36 Grad auf Mallorca in aller Regel die Warnstufe Gelb wegen Hitze ausgegeben wird, könnte es zum Wochenanfang die erste Hitzewarnung des Jahres geben. Warme Luftmassen aus Afrika mit Saharastaub Für die hohen Temperaturen sind warme Luftmassen aus Afrika verantwortlich, die Saharstaub mit sich führen. Am Sonntag liegen die Höchsttemperaturen bei 33 Grad in der Inselmitte. Die meisten Gemeinden knacken die 30-Grad-Marke. Besonders im Nordosten um Cala Ratjada bleibt es bei 27 Grad deutlich kühler. Die Sonne scheint größtenteils. Nur rund um die Tramuntana tauchen immer wieder Wolken auf. Am Nachmittag besteht dort eine geringe Regenwahrscheinlichkeit. Dann würde es die Staubkörner herabregnen. Nachts ist Schwitzen angesagt. Eine Tropennacht steht an, bei der die Temperaturen nicht unter die 20-Grad-Marke sinken. Heißer Wochenstart, kühlerer Sommeranfang Der Montag dürfte der heißeste Tag der Woche werden. Die 37 Grad werden in Inca erreicht, die Warnstufe Gelb dürfte zeitnah für die Inselmitte folgen. Auch an den Küsten wird nun überall deutlich die 30-Grad-Marke überschritten. Die Wassertemperaturen im Meer bieten bei 23 bis 25 Grad ordentlich Erfrischung. Auch am Dienstag bleibt es heiß. 36 Grad lautet die Prognose derzeit. Die Sonne scheint durchgehend. Ab Mittwoch, dann ist offiziell Sommeranfang und Sommersonnenwende, soll es etwas kühler werden. Dann liegen die Höchstwerte nur noch bei 33 Grad. Am Sonnenschein ändert sich nichts.