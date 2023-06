Das sonst so stabile Sommerwetter auf Mallorca legt eine kurze Pause ein. Eine Unwetterfront nimmt Kurs auf die Insel. Besonders über dem Meer soll es zu heftigen Gewittern kommen. Ob und in welcher Stärke das Unwetter auch Mallorca erreicht, kann der Wetterdienst noch nicht sagen.

Schon am Donnerstagmorgen schlugen einige wenige Blitze auf Mallorca ein. Tagsüber scheint die Sonne durchgehend. Wolken sind nur sehr wenige in der Inselmitte und im Sóller-Tal zu sehen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus wechselnder Richtung.

Hohe Wassertemperaturen

Die Höchsttemperaturen liegen bei 34 Grad in der Inselmitte, an den Küsten um die 30-Grad-Marke, in Son Servera wohl sogar darunter. Die Wassertemperaturen sind weiter ungewöhnlich hoch - das wird sich in naher Zukunft auch nicht ändern - und betragen 27 Grad im Meer vor Mallorca. Im Norden um Pollença besteht eine hohe Waldbrandgefahr:

Am Freitag wird es kühler

Die Sonne geht derzeit um 21.22 Uhr unter, es gibt eine Tropennacht mit Tiefstwerten zwischen 20 und 23 Grad. Nach Sonnenaufgang um 6.23 Uhr wird es schnell wieder heißer. Wobei es am Freitag einen Temperatursturz gibt. Die Höchstwerte liegen mit Ach und Krach in manchen Orten bei 30 Grad, in den meisten Gemeinden aber darunter.

Am Freitagmorgen scheint die Sonne noch, am Vormittag verdunkelt sich dann der Himmel. Es muss nicht unbedingt regnen, kann aber besonders am frühen Nachmittag nicht ausgeschlossen werden. Dazu kommen die bereits erwähnten Gewitter.

⛈️Tormentas a la vista en #IllesBalears...



Hay cierta probabilidad de verlas:



· Durante la madrugada o primeras horas de la mañana del #jueves.



· Entre la madrugada y la tarde del #viernes (ojo, este día serán fuertes en el mar pero aún no está claro que lo sean las islas). pic.twitter.com/UsOwTnVfHr — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 28 de junio de 2023

Am späten Abend klart der Himmel auf und einer Party auf der Dachterrasse sollte nichts im Wege stehen. Am Samstagvormittag kann es nochmal leicht regnen, im Tagesverlauf klart der Himmel zunehmend auf. Im Norden steigen die Temperaturen auf Höchstwerte von 31 Grad.

Sonntag sind dann schon wieder 33 Grad möglich. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Ähnlich geht es in der neuen Woche weiter.