Der Rauch, den die verheerenden Waldbrände in Kanada dieser Tage produzieren, ist auch auf Mallorca angekommen. Der Meteorologe Miquel Salamanca hat in seinem Twitter-Account erklärt, dass die "milchige Farbe" des Himmels am Mittwoch (28.6.) kein Saharastaub aus Afrika sei, wie er so häufig vorkommt. Neben kleineren Wolken habe es auch einen "sehr deutlichen Vorhang" gegeben - der Rauch, der von den Waldbränden im rund 6.000 Kilometer entfernten Quebec herrühre.