In der Nacht auf Sonntag (2.7.) ist es auf Mallorca zu einer Massenschlägerei zwischen zwei Gruppen von jungen Leuten gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen vier Uhr morgens in s'Aranjassa. In dem kleinen Dorf, das zu Palma de Mallorca gehört, fanden gerade die sommerlichen Fiestas statt.

Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei dem Zwischenfall um eine Rache-Aktion. So soll es vor wenigen Tagen bei den Fiestas im Nachbardorf Sant Jordi zu einem Zwischenfall mit Jugendlichen aus s'Aranjassa gekommen sein. Als die Gruppen sich nun erneut begegneten, eskalierte die Situation. Polizei lässt sich nicht blicken Demnach umzingelten die Jugendlichen aus s'Aranjassa die Gruppe aus Sant Jordi und begann, auf sie einzuschlagen und einzutreten. Zum Teil schlugen sie weiter auf Personen ein, die am Boden lagen. Die jungen Leute ergriffen nach der Schlägerei die Flucht. Anwohner kritisierten, dass die Ortspolizei bei der Feier keine Präsenz zeigte, obwohl ihr die Sicherheit bei dieser Art von Veranstaltungen obliegt. /pss