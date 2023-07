Jetzt ist es offiziell: Der spanische Wetterdienst Aemet hat die Backofen-Temperaturen, die auf Mallorca und im Mittelmeerraum herrschen, als Hitzewelle eingestuft. Sie beginnt demnach am Montag (10.7.), beschert den Balearen vielerorts Höchsttemperaturen von 36 bis 38 Grad - in der Inselmitte noch mehr - und dauert mindestens bis Mittwoch, heißt es in der am Samstag ausgegebenen Prognose.

Warnstufe Gelb am Sonntag

Bereits am Sonntag sind auf der Insel gefühlte Backofentemperturen zu erwarten - zwischen 13 und 18 Uhr gilt Warnstufe Gelb wegen Hitze im Norden, Nordosten und im Inselinnern von Mallorca. Laut der Vorhersage liegen die Höchstwerte zwischen 32 Grad in Felanitx und 38 Grad in der Inselmitte, im Raum Sa Pobla. Mit Tiefstwerten zwischen 21 und 24 Grad herrscht eine Tropennacht.

Auch das Meer bringt nur bedingt Abkühlung, an der Playa de Palma ist es inzwischen 27 Grad warn. Am Himmel sind nur wenige Wolken zu erwarten, Frühnebel wird nicht ausgeschlossen. Der Wind weht schwach, an der Küste zuweilen böig.

Warnstufe Orange am Montag

Am Montag gilt dann erstmals auch Warnstufe Orange, und zwar im Inselinnern in der Zeit von 12 und 19 Uhr. Warnstufe Gelb wird für die Serra de Tramuntana, den Norden und Nordosten sowie den Süden ausgegeben. Konkret liegen die Höchstwerte zwischen 32 Grad in Felanitx und 37 Grad in Sa Pobla. Die Tiefstwerte sinken nicht unter 22 Grad in Lluc, nicht unter 25 Grad in Palma. Wenig Wolken, schwacher Wind.

Am Dienstag wird es dann noch ein bisschen heißer, mit prognostizierten Höchstwerten um die 41 Grad in Sa Pobla. Im Rest von Mallorca liegen die erwarteten Maximalwerte zwischen 36 und 38 Grad. Warnstufen sind noch keine ausgegeben.

Die Hitzewelle klingt ab

Etwas abklingen dürfte die Hitzewelle dann am Mittwoch, die erwarteten Höchstwerte: Felanitx 36 Grad, Lluc 33 Grad, Palma de Mallorca 37 Grad, Sa Pobla 32 Grad. Eine weitere Tropennacht beschert Tiefstwerte zwischen 21 und 26 Grad. Wolken bleiben weiterhin die Ausnahme.

Am Donnerstag sinken die Höchstwerte laut der Prognose weiter leicht, maximal werden 35 Grad in Felanitx und Palma erreicht, in Sa Pobla "nur noch" 32 Grad. Nachts sinken die Werte zumindest in Lluc wieder auf 20 Grad. /ff