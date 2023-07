Ein 25-jähriger Brite ist in der Nacht auf Montag (10.7.) bei einem Balkonsturz in Can Picafort auf Mallorca schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in das Landeskrankenhaus Son Espases. Die Guardia Civil ermittelt nun, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Der junge Mann stürzte gegen 0.30 Uhr von einem Balkon im zweiten Stock des Hotels Haiti. Mehrere Anrufer alarmierten die Rettungskräfte. Im Einsatz waren der Rettungsdienst 061 sowie Patrouillen der Guardia Civil und der Ortspolizei. Guardia Civil vermutet Drogen- oder Alkoholrausch Laut dem Rettungsdienst 061 zog sich der Mann Brüche an Beckel, Oberschenkel und Knöchel sowie mehrere Prellungen zu. Die Guardia Civil vermutet, dass der Brite unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. Auf Mallorca und den Nachbarinseln kommt es in Hotels und Apartmentanlagen seit Jahren immer wieder zu Balkonstürzen. Das Phänomen hat sogar einen eigenen Namen: "Balconing". Manchmal verunglücken die Urlauber bei dem Versuch über die Balkone zu klettern, manchmal versuchen sie von dort, in den Pool zu springen, manchmal verlieren sie einfach nur das Gleichgewicht. Oft sind Alkohol oder Drogen im Spiel.