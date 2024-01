Ein Autofahrer ist in der Nacht auf Dienstag (23.1.) mit seinem Wagen die Treppen neben der Plaça Major in Palma hinuntergefahren. Der Mann fuhr nach Angaben des Regionalsenders IB3 irrtümlich auf die flachen Stufen des Carrer Confraria de Sant Miquel, um hinunter zur Rambla zu gelangen. Auf halbem Wege blieb er mit seinem Peugeot Partner in einer engen 90-Grad-Kurve stecken.

Der Fahrer soll angegeben haben, von Google Maps auf diese Strecke geleitet worden zu sein. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp 1,6 Promille. Fahrer und Beifahrer stammen nicht von der Insel. Es soll sich laut "Crónica Balear" um Spanier handeln, die vom Festland kamen und auf Mallorca einen Arbeitseinsatz hatten.

Der Vorfall ereignete sich gegen Mitternacht. Zur Plaça Major eilten daraufhin Beamte der Ortspolizei von Palma, Feuerwehrleute und ein Krankenwagen. Die Einsatzkräfte schafften es, das Auto aus der misslichen Lage zu befreien. Dem Fahrer gelang es schließlich, langsam die Stufen bis zur Rambla hinunterzufahren. Informationen darüber, ob er sich bei der Aktion verletzt hat, liegen nicht vor.

Nicht die erste derartige Aktion

Auf Mallorca kommt es immer wieder vor, dass Autofahrer sich in zu engen Straßen oder Brücken festfahren. Besonders berüchtigt ist in diesem Zusammenhang eine Fußgängerbrücke über die Ringautobahn auf Höhe des Carrer Eusebi Estada in Son Oliva. Dort haben in der Vergangenheit bereits mehrere Autofahrer versucht, über die Autobahn zu gelangen, was allerdings aufgrund der Enge und mehrerer 90-Grad-Kurven nicht gelingen kann.

Im November 2022 ereignete sich ein besonders spektakulärer Fall. Ein Betrunkener wollte die Brücke überqueren, beschleunigte vor einer rechtwinkligen Kurve allerdings und durchbrach die steinerne Brüstung.

Das Auto stürzte sieben Meter in die Tiefe, überschlug sich und landete auf mehreren dort parkenden Fahrzeugen. Der Fahrer, der offenbar unverletzt blieb, flüchtete vom Unfallort. Die Polizei machte den Fahrer kurz darauf ausfindig. Das Auto war nicht versichert.

Auch Urlauber fahren sich fest

Auch Urlauber verirren sich hin und wieder auf Mallorca, wohl aufgrund ihres blinden Vertrauens in die Navigationsgeräte. So landete im Sommer 2023 ein Mietwagen in der belebten Einkaufsstraße Carrer Sindicat, wenige Tage später blieb ein anderer Mietwagen nahe der Kirche Santa Eulàlia in einer Fußgängerzone stecken.