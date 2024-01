Lieber nicht die Treppe nehmen: So kommen Sie auf Mallorca mit dem Auto zum Parkhaus der Plaça Major

Ihr Artikel über die Anwohnerzonen hat bei mir zu der Frage geführt, ob das Parkhaus „Plaça Major“ noch zu erreichen ist. Es wird von den Besuchern des Teatre Principal gerne genutzt. Kann man sich für den Besuch des Theaters vorher anmelden oder an den silbernen Säulen die Verkehrsüberwachung informieren? Wenn Sie mir erklären könnten, was zu tun ist, wäre ich dankbar. (Wolf-Thomas B., per E-Mail)

Die Zufahrt zum Parkhaus unter der Plaça Major ist noch möglich, auch für Fahrzeuge, die nicht über einen ACIRE-Aufkleber verfügen, also auch für Urlauber. Dafür muss man von den Ramblas aus in Richtung Parkhaus fahren. Wer es sich anders überlegt, hat vor der Einfahrt die Möglichkeit, nach links abzubiegen und in die andere Richtung wieder aus der Altstadt hinauszufahren. Unmittelbar nach der Einfahrt in die Tiefgarage beginnt die ACIRE-Zone. Dort hängt auch eine Kamera.

