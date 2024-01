Eine um die 50 Jahre alte Frau befindet sich in kritischem Zustand im Landeskrankenhaus Son Espases, nachdem ihr ähnlich alter Partner ecuadorianischer Herkunft sie in der Nacht auf Dienstag (30.1.) in Palmas Viertel Camp d'en Serralta mit einem Hammer geschlagen hatte. Das geht aus einer Polizeimeldung vom Dienstagmorgen hervor.

Der Vorfall ereigneten sich gegen 3 Uhr morgens im Carrer Bernat Amer. Ein Mann rief die 112 an und bat um Hilfe, weil seine Frau schwer verletzt im Bett lag. Beamte der Ortspolizei von Palma und der Nationalpolizei eilten daraufhin zum Unfallort. Dort fanden sie die Frau blutüberströmt vor. Opfer und Täter in Son Espases Die Beamten riefen umgehend einen Krankenwagen, der das Opfer ins Krankenhaus Son Espases brachte. Der offenbar psychisch gestörte Mann gab gegenüber der Polizei zu, seiner Frau im Schlaf mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen zu haben. Die Beamten nahmen ihn wegen häuslicher Gewalt und versuchten Mordes fest, brachen ihn aber zunächst in die psychiatrische Abteilung von Son Espases. Die Beamten beschlagnahmten zudem den Hammer, mit dem der Mann auf die Frau einschlug. Die genaueren Umstände der Attacke müssen nun die Ermittlungen klären. Auch die Mordkommission ist eingeschaltet. /sw