In dem Fall der 50-jährigen Frau, die in der Nacht auf Dienstag (30.1.) von ihrem Ehemann mit einem Hammer attackiert und schwer verletzt wurde, kommen neue Details ans Licht. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, soll sich die Frau kurz vor der Tat von ihrem Mann getrennt haben. Die Eheleute lebten aber weiterhin zusammen.

Gegen den ebenfalls 50 Jahre alten Mann lagen keine vorherigen Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt vor. Nach Angaben von Nachbarn hatte das Paar die Wohnung in Palmas Stadtteil Camp d'en Serralta, in der die Tat geschah, vor rund 15 Jahren gekauft. In den ganzen Jahren habe es keine Zwischenfälle gegeben – nicht einmal eine etwas lautere Diskussion. Man sei sich aber bewusst gewesen, dass das Paar zuletzt Probleme gehabt hatte.

Attacke in der Nacht

Der Vorfall ereignete sich gegen 3 Uhr morgens im Carrer Bernat Amer. Ein Mann rief die 112 an und bat um Hilfe, weil seine Frau schwer verletzt im Bett lag. Beamte der Ortspolizei von Palma und der Nationalpolizei eilten daraufhin zum Unfallort. Dort fanden sie die Frau blutüberströmt vor. Die Frau war bei Bewusstsein, konnte aber keine Angaben über die Art des Angriffs machen.

Die Beamten riefen umgehend einen Krankenwagen, der das Opfer ins Krankenhaus Son Espases brachte. Auch der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, da er sich verwirrt zeigte. Die vor Ort durchgeführten Tests ergaben aber, dass er bei Verstand war, unter keinen Halluzinationen litt und es keinen Grund für eine Einlieferung ins Krankenhaus gab.

Trennung nicht akzeptiert

Nachdem der Täter wieder der Polizei übergeben wurde, führten die Ermittler mit dem Mann eine Tatortbegehung durch. Mittlerweile hat er auch zugegeben, seine Frau mit dem Hammer geschlagen zu haben. Demnach habe er die Trennung nicht akzeptieren wollen. /jrm