Die Regentage in diesem Winter auf Mallorca konnte man bislang an einer Hand abzählen. Nun kommen noch ein paar hinzu. Das sonnige Wetter mit den frühlingshaften Temperaturen endet am Freitag. Es bleibt zwar weiterhin recht warm, dafür regnet es aber ein paar Tage.

Bis es soweit ist, gibt es noch drei sonnige Tage. Am Dienstag erwacht die Insel im Nebel. Im Süden und der Inselmitte galt gar die Warnstufe Gelb wegen schlechter Sicht. Im Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab. Wobei gen Abend von Norden her eine graue Wolkenfront über Mallorca zieht. Es bleibt aber auf jeden Fall trocken.

Nochmal 20 Grad auf Mallorca

Die Temperaturen erreichen am frühen Nachmittag Höchstwerte von 18 bis 19 Grad. Nach Sonnenuntergang um 18.15 Uhr wird es frisch. In der Inselmitte sinken die Temperaturen auf 2 Grad, an den Küsten auf 6 bis 8 Grad.

Um 7.49 Uhr zeigt sich die Sonne am Mittwoch wieder. Erneut ist der Morgen neblig, in der Inselmitte gibt es am Vormittag noch ein paar Wolken, am Nachmittag ist der Himmel blau. Die Temperaturen knacken im Süden die 20-Grad-Marke, die Nacht wird etwas milder.

Den ganzen Freitag kann es auf Mallorca regnen

Ähnlich geht es am Donnerstag weiter. Einzige Änderung: Am Abend ziehen die ersten grauen Wolken am Himmel entlang. Vor Freitag kommt der Regen aber nicht. Bis Samstagvormittag kann es dann immer wieder mal stärker und mal schwächer regnen. Zudem kann der Wind aus südwestlicher Richtung böig wehen.

Am Sonntag war es das dann wohl schon wieder mit dem Regen. Der spanische Wetterdienst Aemet gibt zwar die Regenwahrscheinlichkeit mit bis zu 65 Prozent an, hat auf der Wetterkarte aber keinen einzigen Regentropfen eingezeichnet. Danach sieht es nach einem Sonne-Wolken-Mix ohne Regen aus. Dafür sinken die Temperaturen leicht und entfernen sich von der 20-Grad-Marke.