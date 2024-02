Die Wettervorhersage für die Gemeinde Consell auf Mallorca zeigt eine gemischte Woche mit wechselhaften Bedingungen voraus. Von überwiegend bewölkten Himmeln bis hin zu regnerischen Tagen, die Inselbewohner und Besucher dürfen sich auf eine Palette an Wettererlebnissen einstellen.

Wetterprognose für Consell: Eine Woche der Kontraste

Beginnend mit dem 06. Februar 2024, erwartet die Bürger von Consell ein Tag unter überwiegend bewölktem Himmel bei angenehmen 19°C. Ein leichter Wind von 4 km/h sorgt für frischen Frühlingshauch. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 40% und der Luftdruck bei stabilen 1023 hPa.

Der folgende Tag, 07. Februar, begrüßt uns mit vereinzelten Wolken am Himmel und etwas milderen 18°C - ein idealer Tag für Ausflüge im Freien. Mit ähnlichen Bedingungen setzt sich das schöne Wetter am 08. Februar fort, wobei der Wind leicht auf 7 km/h zulegt und die Luftfeuchtigkeit auf 50% ansteigt.

Das Wochenende bringt allerdings eine sichtbare Veränderung mit sich. Am 09. Februar zieht leichter Regen auf und die Temperaturen fallen auf 12°C. Diese kühlere Witterung und feuchtere Luft setzt sich am 10. und 11. Februar weiter fort, wobei der Regen von 'leicht' zu 'moderat' intensiviert und die Temperaturen konstant bei etwa 12°C verharren werden.

Zum Glück bringt der 12. Februar wieder ein Aufklaren des Himmels mit sich, und verstreute Wolken werden das Bild eines sonst klaren Tages schmücken. Mit einem Wind von 10 km/h wird es etwas lebhafter, doch mit 13°C bleibt es mild. Den Abschluss bildet der 13. Februar – ein Tag klarer Himmel und sonnigen Gemüts. Mit milden 16°C und einer leichten Brise ist dies ein perfekter Tag, um die Schönheiten von Consell zu genießen.

Wochenend-Wetteraussichten für Consell

Das Wochenende in Consell gestaltet sich feucht – planen Sie also Indoor-Aktivitäten oder regenfeste Unternehmungen ein! Der Samstag und Sonntag sind geprägt von moderatem Regenfall, der sicherstellt, dass die Natur auf der Insel Mallorca weiterhin blüht und gedeiht. Die Tagestemperaturen bleiben kühl, was die Notwendigkeit einer angemessenen Kleidung unterstreicht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 6.2.2024, 02:00:43. +++