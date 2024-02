Innerhalb von weniger als drei Stunden waren es zwei verschiedene Stürze in den Torrent de Sa Riera, den Sturzbach, der durch die Innenstadt von Palma ins Meer fließt. Die Behörden auf Mallorca haben am Donnerstagnachmittag (8.2.) neue Details zu Fall eines schwerverletzten Mannes bekannt gegeben, der im Sturzbach gefunden worden war und später im Krankenhaus verstarb. Zunächst hatte es so ausgesehen, als ob ihm trotz eines Anrufes bei der Notrufnummer 112 stundenlang nicht geholfen worden wäre.

