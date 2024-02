Passanten haben am Mittwochmorgen (7.2.) den Körper eines Mannes in einem Sturzbach auf Mallorca entdeckt. Die Feuerwehr holte ihn aus dem Wasser. Ein Sprecher der Nationalpolizei bestätigte, dass die Person noch am Leben ist und atmet. Dem Rettungsdienst gelang es, den Mann wiederzubeleben und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus zu bringen.

Die Augenzeugen stoppten eine Polizeistreife, um auf den Mann im Sa Riera-Sturzbach im Zentrum von Palma aufmerksam zu machen. Der Wasserspiegel beträgt dort derzeit an die 30 Zentimeter. Bei der Person soll es sich um einen 30 Jahre alten Mann handeln. Ob er gestürzt oder gesprungen ist, ist derzeit noch unklar. "Wir können derzeit keine Theorie bestätigen", so der Polizeisprecher. Fest steht, dass er kurz vor seinem Fund um 8.30 Uhr von einer etwa zehn Meter hohen Brücke gefallen ist. Viele Schaulustige fanden sich an der Brücke ein. Der Radweg wurde gesperrt und auf der Straße kam es zu einem Stau. Der Arztbericht mit den Verletzungen des Mannes ist bislang noch nicht bekannt. Hier finden Sie Hilfe bei Selbstmordgedanken Seit über 30 Jahren gibt es auf den Balearen das Telefon der Hoffnung, das „Teléfono de la esperanza". Auf dem spanischen Festland wurde es vor 46 Jahren eingeführt. Mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter, die zuvor psychologisch geschult werden, sitzen in einem Büro nahe des Parc de ses Estacions in Palma de Mallorca, hören zu oder spenden Trost. Wer Hilfe oder jemanden zum Zuhören braucht, kann sich jederzeit unter der Nummer 971-46 11 12 an das „Teléfono de la esperanza" wenden. Wer kein Spanisch spricht, kann die Telefonseelsorge in Deutschland kontaktieren. (0800/111 0 111 und 0800/111 0 222). Telefonisch funktioniert das von Mallorca aus nicht. Unter www.telefonseelsorge.de gibt es aber eine Online-Beratung.