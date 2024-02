Die Hausangestellten, die eine Finca im Mallorca-Dorf Sencelles besetzten und die Besitzer zum Auszug zwangen, sind vor wenigen Tagen ausgezogen. Als die ausländischen Eigentümer erstmals in ihr Heim zurückkehrten, trauten sie jedoch ihren Augen nicht. Ihre früheren Bediensteten zerstörten vor ihrem Weggang alle Möbel und hinterließen einen Saustall.

Die Familie, eine Französin und ein Belgier mit vier Kindern im Teenageralter, steckte ihre ganzen Ersparnisse in die Finca. Im vergangenen März stellten sie eine Spanierin ein, die beim Haushalt und mit den Kindern helfen sollte. Die Frau bot an, dass ihr Mann Gartenarbeiten und Hausmeistertätigkeiten übernehmen könne. Die Familie stimmte ein und erlaubte, dass das Paar ins Gästehaus einzog.

Nach zwei Monaten hing der Haussegen schief

Doch die Arbeitslust hielt keine zwei Monate an. Danach wurde das Zusammenleben immer ungemütlicher. Die Angestellten benahmen sich wie die Eigentümer und zeigten ein aggressives Verhalten. Der vermeintliche Hausmeister bedrohte den Familienvater und zeigte sich gerne nackt vor den Kindern. Traf man im Garten aufeinander, beschimpften die Angestellten die Familie. Auf die Bitte auszuziehen, sagten sie nur, dass es ihr Haus sei. Obwohl sie keinen Cent Miete bezahlten. Trotz mehrfacher Anzeigen und Bitten bei der Polizei, eine richterliche Verfügung gegen das Paar einzuholen, blieb die Behörde tatenlos.

Garten überflutet und Möbel zerstört

Die Familie sah sich gezwungen, das Weite zu suchen. Sie mieteten eine Wohnung in Palma und überließen den Hausbesetzern die Finca. Nun endete das Trauerspiel mit einem großen Knall. Das Paar hatte vor dem Auszug das Haus komplett zugemüllt, beschmutzt und beschädigt. Den wohl größten Schaden richteten sie im Garten an, wo sie ein Wasserrohr kappten. Das Gelände wurde überflutet und jeglicher Unrat in den Pool gespült. Die Familie hat nun erneut Anzeige gestellt und hofft auf Schadensersatz.