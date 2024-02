Insgesamt fünf mutmaßliche Hausbesetzer hat die Nationalpolizei in Palma am Freitag vergangener Woche (9. Februar) bei drei verschiedenen Einsätzen festgenommen, wie aus einer Pressemitteilung von Sonntag hervorgeht. Sie waren alle im Alter von 18 bis 33 Jahren. Derlei Vorfälle häufen sich derzeit auf Mallorca. Hintergrund ist eine dramatische Wohnungsnot.

Der erste Einsatz auf Mallorca fand gegen 11.45 Uhr statt. In einem Haus im Stadtviertel Camp Redó war die Alarmanlage deaktiviert worden. Vor Ort erklärte ein Sicherheitstechniker den herbeigerufenen Beamten, dass die Alarmanlage erst am Vorabend installiert worden sei. Nur wenig später sei sie aber wieder ausgeschaltet gewesen. Jemand hatte sich durch ein Fenster Zugang zum Haus verschafft und die Alarmanlage beschädigt. Es befand sich aber niemand im Haus.

Heftiger Widerstand bei der Festnahme

Der Techniker hatte das Haus betreten, um das Sicherheitssystem zu reparieren und auszutauschen. Dabei stellte er fest, dass die eingebaute Sicherheitsür aus dem Rahmen entfernt und durch eine andere Tür ersetzt worden war, woraufhin er die Polizei alarmierte.

Die Beamten klopften bei ihrem Einsatz und forderten die Personen im Haus auf, dass sich als Eigentümer oder Mieter auszuweisen. Ein Mann schlug ihnen daraufhin die Tür vor der Nase zu und traf damit einen der Polizisten. Auch bei der Festnahme leistete er heftigen Widerstand. Die Beamten fanden bei ihm einen Satz Schlüssel für die neu installierte Tür. Zahlreiche Angehörige des Festgenommenen kamen ihm zu Hilfe. Eine Frau griff die Polizisten an, packte sie an den Armen und wurde handgreiflich. Auch sie wurde daraufhin verhaftet.

Haus kurz nach der Räumung erneut besetzt

Der zweite Polizeieinsatz des Tages im Zusammenhang mit Hausbesetzungen fand um 13.30 Uhr im Gewerbegebiet Son Malferit statt. Eine Gruppe, die am Vortag per Gerichtsbeschluss vertrieben worden war, beabsichtigte, kurz nach der Räumung dasselbe Haus erneut zu besetzen. Als die Beamten eintrafen, waren sie gerade dabei, die Alarmanlage auszuschalten.

An den Fenstern waren zuvor keine Vorhänge gewesen, aber einer der Eindringlinge hatte nun einen Vorhang an einem der Fenster angebracht. Dadurch hatten sich die Hausbesetzer verraten, die außerdem das Schloss ausgetauscht hatten. Als die Beamten an die Tür klopften, öffnete ihnen ein Mann, der ihnen versicherte, dass er seit einer Woche dort wohnen würde. Tatsächlich gehörte er aber zu der Gruppe, die am Tag zuvor aus dem Haus geworfen worden war. Die Polizisten trafen zudem eine Frau an, die ebenfalls zu den Hausbesetzern gehörte. Sie nahmen die beiden fest und ließen sich die Schlüssel für das neue Türschloss aushändigen.

Dritter Vorfall in Pere Garau

Der dritte Einsatz am selben Tag spielte sich im Viertel Pere Garau ab. In einem Haus war die Tür aufgebrochen worden und stand offen. Die Alarmanlage war herausgerissen und außer Betrieb gesetzt worden. Der Mann, der den Schaden versursacht hatte und zugab, das Haus besetzen zu wollen, befand sich in einem der Zimmer und wurde an Ort und Stelle festgenommen.