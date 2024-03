Der Winter bricht nochmal auf Mallorca ein. Am Wochenende sind laut spanischem Wetterdienst Aemet bis zu 20 Zentimeter Neuschnee in den Bergen der Insel zu erwarten. Dort gibt es auch Warnstufen wegen Sturm und Starkregen.

Das sonnige Wetter lässt sich am Freitag nicht mehr vertreiben. In der Nacht zieht der Himmel langsam zu. Am Samstagmorgen setzt der Regen gegen 8 bis 9 Uhr ein. Es kann sich einregnen und bleibt auf jeden Fall den ganzen Tag grau. Gewitter sind auch im Rahmen des Möglichen. Der Wind weht stark aus Süd-Südwest. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad.

Warnstufe Gelb am Samstag auf Mallorca

Besonders in der nördlichen Tramuntanahälfte kann es schneien. Dort sinkt die Schneefallgrenze auf 700 Meter. Weiter südlich fallen die Flocken erst ab 1.000 Meter. Von 8 bis 18 Uhr gilt im Westen der Insel die Warnstufe Gelb wegen bis zu 70 km/h schneller Windböen. Ab 15 Uhr kommt die Warnstufe Gelb wegen Starkregens in der Tramuntana hinzu - oder eben Schnee. Binnen zwölf Stunden können 60 Liter Niederschlag fallen.

In der Nacht auf Sonntag schwingt das Wetter dann wieder langsam um. Vereinzelt kann es am Vormittag noch leichte Schauer geben. Die Sonne lässt sich nach der eintägigen Pause aber wieder blicken. Am Nachmittag kann dann auch endlich die Wäsche wieder draußen trocknen. Der stürmische Wind flaut jedoch erst am Abend ab. Bis zu 18 Grad sind möglich.

Bis zu 23 Grad in der neuen Woche

Die neue Woche startet mit schönem Wetter. Die Sonne scheint bei wenigen Wolken. Am Montag weht der Wind nochmal kräftig, am Dienstag hört er endlich auf. Ab Mittwoch soll es laut Wetterdienst wechselhaft werden. Sonne und Wolken kämpfen um die Vorherrschaft am Himmel. Leichte Schauer sind möglich. Dafür ziehen die Temperaturen stark an. Am Donnerstag sollen es 23 Grad werden.